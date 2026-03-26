タレントの岡田結実（25）が26日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」に高岸宏行（ティモンディ）とともに登場。2月に第一子の出産を報告してから初の公の場となり、子育てで改めて感じたという両親へのリスペクトを語った。【全身ショット】出産後とは思えない…！すっきりとした姿を披露した岡田結実「新生活が始まりました！岡田結実です！」と笑顔であいさつ。MCから出産