日本に駐在するイランのペイマン・セアダット大使は、日本が紛争の解決に向けて主導的な役割を果たすことに期待感を示しました。日イラン友好議連会長岸田文雄 元総理「世界は、そして日本は極めて難しい舵取りが迫られている。あらゆるこの外交チャンネルを駆使して対話を行い、課題解決に向けて汗をかいていかなければならない」きょう（26日）国会内で日イラン友好議連の総会が開かれ、会長を務める岸田元総理は、日本と