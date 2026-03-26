記者会見するNAAの藤井直樹社長＝26日午前、成田空港成田国際空港会社（NAA）の藤井直樹社長は26日の定例記者会見で、成田空港と中東各国を結ぶ路線の3月の発着回数が、21日までの速報値で前年比79％減の36回だったと明らかにした。NAAによると、中東情勢の悪化を受けて空港や空域が封鎖され、欠航が相次いだ影響とみられる。成田に定期便で乗り入れている中東の航空会社は、アラブ首長国連邦（UAE）、カタール、イスラエルの3