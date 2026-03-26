フジテレビの生田竜聖アナウンサー（37）が26日に自身のインスタグラムを更新。同日に「めざましテレビ」を卒業した女性アナの裏側を投稿した。自身のインスタグラムで「小山内さんめざまし卒業です！」と同日に「めざましテレビ」を卒業した小山内鈴奈アナの裏側を投稿した。「4年半、ありがとう！」と感謝の言葉を伝えた上で「ノンストップでの大活躍、間違いなし！！！」と締めた。ネットでは「ご活躍を願っています」