日本橋高島屋（東京都中央区）内の高島屋史料館ＴＯＫＹＯで、企画展「やっぱりゾウが好きデパートの屋上にゾウがいた！」が開かれている。戦後間もなく、日本橋高島屋で飼われていたゾウの「タカちゃん」に関する資料や、一般から寄せられたタカちゃんの写真など計約１００点を展示している。雌のアジアゾウで、１９５０年にタイから日本に運ばれた。来日当初は生後８か月で体重は約５６０キロだったが、４年後には約１・８