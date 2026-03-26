勤務先から給与振込先を指定されるなどして、複数の銀行口座を持っている人も多いのではないでしょうか。しかし、その後に不要になっても、使っていない口座がそのままになっているケースも少なくありません。 もし親が複数の口座を残したまま亡くなった場合、子どもにはどのような負担がかかるのでしょうか。本記事では、使わない銀行口座を早めに解約しておくべき理由を解説します。 親が亡くなると銀行口座