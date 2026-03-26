大学進学のために奨学金を利用する家庭は多いでしょう。例えば240万円を借りた場合、「月1万円台の返済だから負担は小さい」と考える人もいます。 しかし、奨学金には返済期間や利率があり、条件によっては総返済額が大きく変わることがあります。特に有利子の奨学金では、利率の違いによって数十万円単位で負担が増えるケースも少なくありません。 本記事では、240万円の奨学金を借りた場合の返済額の目安や利率