ＭＬＢ歴代１位の通算７６２本塁打を誇るバリー・ボンズ氏（６１）が２５日（日本時間２６日）、ヤンキースと契約する寸前だったことを告白した。ＭＬＢはこの日、サンフランシスコでのジャイアンツ対ヤンキース戦で開幕。ジャイアンツＯＢのボンズ氏はこの試合を中継したネットフリックスの解説を務めた。この番組中に現役時代の裏話を披露。「ジョージがもうここにいないから、真実を話さなきゃいけない。本来ならヤンキース