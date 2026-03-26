【モデルプレス＝2026/03/26】韓国俳優のパク・ソジュンが26日、都内にて開催された「meet tree」ブランドアンバサダー就任記者発表会に出席。新しい作品にクランクインしていることを伝えた。【写真】「梨泰院クラス」俳優、来日で満面の笑み◆パク・ソジュン、新しい作品の撮影中同ブランドのアロマミストを日常的に使い、1日のスタートと締めくくりをしているというソジュンは同ブランドへの印象について「Refresh」とフリップ