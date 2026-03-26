【モデルプレス＝2026/03/26】4人組バンド・緑黄色社会の長屋晴子が3月24日、自身のInstagramを更新。金髪のヘアスタイルを公開し話題を集めている。【写真】30歳美人ボーカル「一瞬誰かと思った」衝撃の金髪ロング姿◆ 緑黄色社会・長屋晴子、金髪で印象ガラリ長屋は「『風に乗る』のあれこれ」とつづり、緑黄色社会の11枚目のシングルとなる、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の主題歌、「風に乗る」のジャケットやミュージッ