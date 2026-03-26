【モデルプレス＝2026/03/26】歌手の工藤静香が3月24日、自身のInstagramを更新。タイトな革パンツ姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】キムタクの55歳妻「シルエット最強」美脚スラリの革パンツ姿◆工藤静香、革パンツから美脚スラリ工藤は「あ〜時間かかってしまった。でもこの歌最高！！今までにあまりないタイプ！！」とレコーディングについてつづり、自撮りショットなどを複数枚投稿。青色のニットカーディガンに黒のトップ