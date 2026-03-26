【モデルプレス＝2026/03/26】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。「息子にそっくり」な幼少期を公開した。【写真】31歳クリエイター「美の遺伝子強い」タレ目あひる口の可愛すぎる幼少期◆ゆうこす「息子にそっくり」な幼少期公開ゆうこすは「小さい頃の私の写真見ると息子にそっくり」とコメントし、タンクトップ姿で短髪の幼児期の写真を公開。「夫も私もタ