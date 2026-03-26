【モデルプレス＝2026/03/26】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。ナムルとガーリックライスの手料理を披露した。【写真】41歳元モー娘。「いい香りが漂ってきそう」手作りナムル＆ガーリックライス◆石川梨華、手料理公開石川は「大量のナムル」とコメントを添え、にんじん、きゅうり、ほうれん草、もやしなどが入りごまがかかった容器いっぱいのナムルを公開。さらに「子供のガ