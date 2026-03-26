気になる男性に好意をアピールしようと思っても、職場や学校だとどうしても周囲の男性の目が気になってしまうのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「周囲にバレないように気になる男性にアピールする方法」をご紹介します。【１】大勢いるときはあまり気にかけず、二人きりのときだけ話しかける「ちょっとしたツンデレ効果を狙ってます」（２０代女性）など、状況によって態度を