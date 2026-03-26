１月に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が２６日までにＳＮＳを更新。マタニティコーデを披露し反響が寄せられている。久慈はインスタグラムに「Ｂｌａｃｋｄｒｅｓｓ」と記し「＃マタニティコーデ」とハッシュタグを付けて、黒い服に身を包んだ姿を披露した。この投稿には「暁子さんとってもお似合いです楽しいマタニティ生活になりますように」「ぽっこり久慈ちゃんも可愛い」「今日も