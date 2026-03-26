高松工芸／井関文月さん（3年） 岡山・香川の頑張る高校生を応援する「青春のキセキ」です。今回は、自転車競技で世界を目指す高校生を紹介します。 高校入学と同時に飛び込んだ「自転車競技」の世界。3年間で瞬く間に高校日本一に輝いた期待の自転車レーサーです。 （高松工芸／井関文月さん［3年］）「風を切って走る感覚とかスピード感は、やっぱりこの競技がいちばん速いと思うので。気持ちいい