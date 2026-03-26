お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統と日村勇紀が２６日、都内で行われたアサヒスタイルフリーの新商品「トリプルゼロ」発表会に出席した。ギャラリーを前にしての記者発表会は約１０年ぶりといい「緊張してます」と声をそろえた。新生活に始めたいこととして、日村はフリップに「大型免許取得」と記入。すでに中型免許は取得済みというが「観光バスを運転してみたくてしょうがない。来月から（教習に）行きます」と宣言した。