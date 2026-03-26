元「モーニング娘。」の石川梨華（４１）が自撮りショットを披露し反響を呼んでいる。石川は２６日、自身のインスタグラムを更新。「二男卒園式先日無事に、二男が卒園しました！」と書き出し、「ものすごく久しぶりにちゃんとメイクしたので自撮り卒園式にはのんのブランドのセットアップを着たよ」と、キラキラした素材が編み込まれた黒いファッションで笑顔を見せる姿をアップした。「４月から長男が小学２年生二男が