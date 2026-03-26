第34回あん摩マッサージ指圧師国家試験の概要 試験日2026年（令和8年）2月21日（土） 合格発表2026年（令和8年）3月26日（木）午後2時 厚生労働省サイトの資格・試験情報ページ、公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページにて受験地・受験番号を掲載して発表され、合格者には合格証書が郵送されます。＞国家試験合格発表｜厚生労働省 第34回あん摩マッサージ指圧師国家試験結