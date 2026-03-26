◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会（２６日・大田スタジアム）「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）は２６日、開幕した。大田スタジアムでの開会式には、予選を勝ち抜いた小学生の部１２、中学生の部４８、新設された中学生女子の部６チームが集結。雨のためスタンドで行われたが、各チームの代表選手が元気よく入場すると、周囲から拍手がわき起こった。選手