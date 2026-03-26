第35回歯科衛生士国家試験の概要 試験日2026年（令和8年）3月1日（日） 合格発表2026年（令和8年）3月26日（木）午後2時 一般財団法人 歯科医療振興財団ホームページと厚生労働省の資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表されました。合格者には合格証書が郵送されます。 ＞一般財団法人 歯科医療振興財団＞国家試験合格発表｜厚生労働省 第35回歯科衛生士師国