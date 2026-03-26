プロ野球・日本ハムは26日、「大海シート」の設置を発表。これは伊藤大海投手の発案で生まれた、今回で5年目となる社会貢献活動です。この取り組みは、北海道内の児童養護施設へ入所している方のほか、こども食堂北海道ネットワークに入会し活動している団体と子どもたちを対象とし、各試合に8名をエスコンフィールドHOKKAIDOに招待するもの。生まれ育った北海道でプロ野球選手としてプレーできることへの感謝と、北海道の子どもた