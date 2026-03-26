千葉ロッテマリーンズは26日、ZOZOマリンスタジアムのレフト・ライトホームランポールに株式会社ロッテのチョコレート菓子「トッポ」の広告を掲出すると発表した。広告の掲出は24年にスタートし、今季が3年目。トッポは最後までチョコがたっぷり詰まったスティック菓子。その形状に親和性のあるホームランポール上部に、トッポのキャラクター「ノッポトッポちゃん」が描かれた広告を掲出する。広告面にはトッポのイメージカラ