ヨネスケこと落語家の桂米助（77）の妻・陽子さんが、26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。高校時代から夫のファンだったことを明かした。24年7月にヨネスケと結婚した陽子さん。同番組に姿を見せると「いつもは主人のカバン持ちとして、現場について行ってます」と話した。今も2日に1度のペースで高座を務めるヨネスケは、「マネジャー兼付き人なんですよ」といい、「この年になると着物の