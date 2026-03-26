お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱が、“3LLDDKK”の自宅をリフォームする様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】山本圭壱の“3LLDDKK”の自宅（複数カット）2022年11月、タレントの西野未姫との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった山本。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生し、2026年1月には西野の第2子妊娠を報告していた。夫婦のSNSでは日常について発信しており、にこりちゃんが1歳の誕生