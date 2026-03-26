「ボクシング・デイリースポーツ後援・第１１６回オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２５日、後楽園ホール）デビュー戦同士となったライト級４回戦で、中田裕也（２４）＝八王子中屋＝が、高橋宏知（３６）＝ランド＝に１回１分１８秒ＴＫＯ勝ちし、プロの第一歩を見事な形で飾った。「これまでやってきたことを、すべて出し切ることが目標でしたが、その通りに試合で冷静にうまく出せたので、すごくうれしい」と、笑顔で