毎日の仕事が終わる17時。そこからの時間をどう過ごしていますか？「疲れているから」とスマホを見てダラダラ過ごしたり、同僚と飲みに行ったり……。なんとなく過ごしがちですが、人生を劇的に変える鍵は、会社という枠組みから外れた「17時以降の自分の時間」に隠されているかもしれません。本記事では、16歳で社会に出て以来一度も会社に属さず、独自のコミュニティ形成を通じて数百億円の株式資産を築いた実業家・嶋村吉洋氏