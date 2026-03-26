上越市国府3丁目の県道の交差点で26日午前、路線バスと軽自動車が衝突する事故がありました。この事故で軽自動車を運転したいた80代男性が左の目頭から出血するなどのケガをして上越市内の病院に搬送されました。バスは上越モール前発で佐内入口行きの路線バスで、乗客1人と運転手にケガはありませんでした。現場は信号機のない十字路交差点で、軽自動車の側に一時停止の標識があったということです。警察が事故の原因を調べ