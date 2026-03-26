スバル「新型オフロード車」世界初公開へ！スバルの米国法人は、オフロード性能を高めた人気シリーズ「ウィルダネス」の次なる展開として、シリーズ初となる「ウィルダネス・ハイブリッド」を、2026年4月1日に世界初公開すると発表しました。現在、北米市場において、「アウトバック」「フォレスター」「クロストレック」の3モデルにウィルダネス仕様が設定されており、本格的なアウトドア志向のユーザーから絶大な支持を集め