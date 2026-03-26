カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金後2：48〜3：42）が26日、生放送され、進行キャスターを務める藤本景子アナウンサーの欠席を伝えた。【写真】ハニカミながら“ピーチケプラスポーズ”を決める兵動大樹&藤本景子アナ番組の冒頭、MCの青木源太アナウンサーが「きょうは藤本アナウンサー欠席のため、この方が応援に来てくださいました」と福