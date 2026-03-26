お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が25日、自身のXを更新。近所のサウナで歌手の吉川晃司（60）と遭遇したことを報告した。【写真】「腹筋が…」“チョコモナカジャンボ”のCMに出演していた吉川晃司真栄田は「偶然でさ。今日から広島に旅行に行くんだけど、朝、近所のサウナに行ったのよ」と書き出し、「そしたら、サウナに1人男性がいたんだけど、見たらさ、なんと広島の大スター吉川晃司さんでさ。2人きりよ。ド