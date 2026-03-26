テレビ東京アナウンス部が26日までに公式インスタグラムを更新。“M＆S”ポーズを作る女子アナコンビの2ショットを投稿した。テレビ東京アナウンス部のインスタグラムで「とある日…」と題して投稿。「嶺アナと齋藤アナのふたりがモーサテサタデーのMとSを作ってました」と“M＆S”ポーズを作る嶺百花アナウンサー、齋藤陽アナウンサーの2ショットを投稿した。最後に「先輩の佐々木アナにマーケットのことをたくさん質問し