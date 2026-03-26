ラグビー・リーグワン1部の浦安は26日、HO金正奎（きん・しょうけい、34）が今季限りで現役を引退すると発表した。大阪府出身の金は常翔啓光学園高2年時に花園で全国優勝を経験。早大では4年時に副将を務め、全国大学選手権準優勝に貢献した。2014年にNTTコミュニケーションズシャイニングアークス（現・浦安）に入団。2016年には日本代表初キャップを獲得し、スーパーラグビーのサンウルブズでもプレーした。今季はここまで3