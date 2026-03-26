◇MLB ヤンキース 7-0 ジャイアンツ(日本時間26日、オラクル・パーク)MLBの2026年シーズンの開幕を告げるこの一戦。今季から導入された「自動ボールストライク(ABS)チャレンジシステム(通称:ロボット審判)」が早速実行され、メジャー史上初、同システムの稼働となりました。その場面は4回表、ヤンキースの攻撃中のこと。7番・ショートで先発出場したホセ・カバジェロ選手の第2打席でした。ジャイアンツ先発ローガン・ウェブ投手が