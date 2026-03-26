BANDAI SPIRITSは3月24日、ランダムグッズに関する実態調査」の結果を発表した。調査は2月20日〜21日、18〜59歳の男女1,032人を対象にインターネットで行われた。ランダムグッズの魅力 調査では、内容物はそれぞれ異なるものの「何が当たるかわからない体験」を提供する商品として、カプセルトイ/キャラクターくじ/クローズド仕様のグッズ/トレーディングカードゲーム/中身がわからない食玩/中身がわからない入浴剤の6カテゴリーを