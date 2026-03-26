【モデルプレス＝2026/03/26】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の佐藤景瑚、豆原一成が26日、新企画「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」お披露目イベントに出席。佐藤が筋肉を披露する場面があった。【写真】JO1メンバー、新ビジュアルで登場◆佐藤景瑚＆豆原一成のライバル本企画でライバル関係ということにちなみ「普段からからライバルとして意識している人」