現役の自衛官が東京・元麻布の中国大使館に侵入した事件で、中国政府は「新型軍国主義の現れ」「日本政府の誤った対中政策が原因」と日本を非難、フジテレビ系朝の情報ワイド「サン！シャイン」は2026年3月26日の放送で、「新たな対日圧力の口実にするのではないか」と心配した。中国外交部の報道官はまったく逆の発表侵入した3等陸尉・村田晃大容疑者（23）は、2026年3月24日に宮崎・えびの駐屯地を無断欠勤して上京、ネットカフ