佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。「桜情報」 まだつぼみや開花したばかりのところが多いものの、大宰府政庁跡や朝倉市の甘木公園では五分咲き、久留米市の発心公園では満開間近となっています。 「お花見いつがおすすめ？」 福岡市の桜は、今週末は二分咲きの予想で、4月2日ごろに満開となる見込みです。一方、来週は雲が広がりやすく、お花見にはあいにくのお天気が多くなりそうで