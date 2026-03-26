欧州株先物は小幅安、米イラン戦争終結への期待と懸念が交錯 欧州株先物は小幅安。ユーロストック50先物は0.4%安、FTSE100先物は0.2%安。 トランプ米大統領が戦争終結に意欲を示すも、イラン側は交渉を拒否している。ただ、イランは対話の扉を完全に閉ざしているわけではない。独自の条件を提示しており、互いが歩み寄れば停戦合意に向けて前進する可能性もある。