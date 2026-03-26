米イラン戦争終結への期待と懸念が交錯ドル高一服、原油先物は高止まり 米イラン戦争終結への期待と懸念が交錯。 有事のドル買いは一服、米株先物は下げ渋っている。ただ、原油先物は高止まり。一時1バレル＝92ドルをつけた。 トランプ米大統領は早期終結に意欲を示すもイラン側は交渉を拒否している。ただ、イランは対話の扉を完全に閉ざしているわけではない。独自の条件を提示しており、互いが歩み寄れば停戦合意に