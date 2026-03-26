２１日に行われた「Ｒ―１グランプリ２０２６」で王者に輝いた今井らいぱちが２６日、東京・よしもとアカデミー東京校で特別授業を行った。王者の登場に会場からは大きな拍手が沸き起こった。今井もデビュー前に学び、今のネタの礎を築いた場所で継続する重要性やネタ作りの秘訣（ひけつ）などを熱弁。参加した生徒からの質問にも丁寧に回答した。優勝した翌日、大阪で離れて暮らす妻や子どもがいる家に帰ると、今までにない