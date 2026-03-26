ハーマンインターナショナルは、ARCAMのRadiaシリーズ対象製品を購入した人に、最大3年間のRoonサブスクリプションを無償提供する数量限定キャンペーンを実施している。対象は2026年3月1日以降に上記ARCAM製品を購入した人。 対象製品はストリーミングアンプ「SA35/SA45」、ストリーミングプレーヤー「ST5/ST25」。SA35/SA25を購入した場合は3年間、ST5/ST25を購入した場合は