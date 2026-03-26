ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２５日（日本時間２６日）、カナダ・トロントにある本拠地ロジャーズセンターで調整した。オープン戦では８試合に出場して打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。好守備も連発。攻守で順調に調整を進めてきた。開幕ロースター枠２６人にも順当にメンバー入り。昨季ワールドシリーズに進出した強豪チームで、三塁での開幕スタメンを確実にしている。ブルージェイズの開