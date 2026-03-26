◆センバツ第８日▽２回戦英明６―３東北（２６日・甲子園）東北（宮城）は英明（香川）に６―３で敗れ、ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年以来、２２年ぶり６度目となる８強入りを逃した。スタメンが発表されると、東北ナインの中には少なからず驚いた選手もいたという。相手先発は右腕の松本倫史朗（３年）だった。英明は５―３で勝利した高川学園との１回戦に左腕の冨岡琥希（３年）が先発して９回３失