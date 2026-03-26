日本ハムの新庄剛志監督が２６日、みずほペイペイでソフトバンク・小久保裕紀監督と共に、開幕前日会見を行った。お互いのスローガンについて聞かれると、日本ハムの「ＤＯＭＩれ！」ではなく、ソフトバンクの「全新（ゼンシン）」に言及。「いやいや、僕を意識してんなと思って。全部新庄に勝つって全新でしょ（笑）。違うの？」と笑った。さらに、ソフトバンクのスローガンの話が続き「何か余裕ありますよねいつも、スロー