春を満喫！菜の花のポテサラ マンネリになりがちなポテサラを、今が旬の菜の花を使ってアレンジしてみませんか？ 意外な組み合わせがマッチします。 マヨネーズ不使用のさっぱりポテサラ 1. じゃがいもをやわらかくゆで、水分をとばす。 2. 菜の花をさっとゆで、小さく切って水けをきる。 3. 合わせ調味料で菜の花をあえる。 4. じゃがいもを加え、好みの加減につぶしながら混ぜ合わせる。 からしがアクセントに！大