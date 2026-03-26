大分県内多くの小・中学校で修了式が行われました。 27日から春休みが始まります。 下郡小学校 大分市の下郡小学校です。 体育館で行われた修了式では各学年の代表の児童が校長先生から修了証書を受け取りました。 その後、代表の児童がこの1年間で漢字を覚えるのを頑張ったことや4月からは委員会活動を頑張りたいなどと発表しました。 式の後、1年生の教室では担任の先生から児童たち一人一人に通知表の「あ