大分地検 3月5日、大分県大分市西ノ洲の大分港に停泊中の貨物船の部屋で、覚せい剤を所持していた疑いで逮捕されたベトナム国籍の船員の30歳の男性について、大分地検は25日付けで不起訴処分としました。 理由については「諸般の事情を考慮した」としています。