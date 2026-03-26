中東情勢の緊迫化で原油価格が高騰するなか、大分県内の最新のレギュラーガソリンの価格が25日発表されました。 1リットルあたり182.9円と政府の補助金の効果で6週ぶりに値下がりしましたが180円台の高値が続いています。 石油情報センターによりますと県内の23日時点のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットルあたり182.9円でした。190円を超えていた前の週を8.3円下回り、6週ぶりの値下がりです。 全