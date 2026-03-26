DVの被害を受けた女性とその子供を受け入れ生活の場を提供する「母子生活支援施設」について大分県大分市が運営する施設がおよそ50年ぶりに改築され、25日、報道陣に公開されました。 母子生活支援施設「しらゆりハイツ」 大分市にある母子生活支援施設、「しらゆりハイツ」は46年前に建てられましたが、部屋が狭いことなどを理由におよそ1年前から改築工事が行われています。 そのうち建物の工事が完了したこと